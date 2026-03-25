Слідом за Приморськом горить Усть-Луга – губернатор підтвердив атаку по другому ключовому порту РФ на Балтиці

Дрони вдарили по другому ключовому морському порту РФ на Балтиці, через який Москва здійснює експорт сирої нафти і нафтопродуктів. Це зранку 25 березня підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

«56 БпЛА ліквідовано над Ленінградською областю під час повітряної небезпеки. В Усть-Лузі у зоні порту триває локалізація загоряння. У Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – написав очільник області після 6:00 за Києвом.

Це вже друга цього тижня атака дронів на російський нафтоекспорт через балтійські порти, де сировину завантажують у тому числі і на судна так званого тіньового флоту. 23 березня під ударом опинився порт Приморськ, який був уражений українськими безпілотниками. Там було уражено кілька резервуарів із нафтопродуктами, повідомлень про те, що пожежу вдалося загасити, росіфська сторона ще не оприлюднювала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.