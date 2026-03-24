Росія: в порту Приморська другу добу горить нафтобаза, дим видно на фото з супутника, попри хмарність

У Ленінградській області Росії другу добу продовжує горіти нафтобаза в порту Приморська. Густий дим від пожежі видно на супутникових знімках, навіть попри суцільну хмарність, пише Російська служба Радіо Свобода.

Удар по нафтобазі був завданий у ніч проти 23 березня, внаслідок чого з неї тимчасово припинили відвантажувати паливо.

Атаку на «ємності з нафтопродуктами» в порту Приморськ у Ленінградській області РФ підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко. За його словами, «в гасінні задіяно понад 50 одиниць техніки».

Російська служба Радіо Свобода напередодні публікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки удару, зазначаючи, що «ушкоджено» не одну ємність з паливом, як стверджує місцева влада, а щонайменше чотири.

Джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України повідомило, що вночі 23 березня безпілотники її Центру спецоперацій «Альфа» спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) атакували нафтовий термінал порту Приморськ у Ленінградській області, після чого почалася пожежа.

«Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через «тіньовий флот». Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти», – повідомило джерело на умовах анонімності з огляду на те, що не уповноважене коментувати ситуацію офіційно.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.