У СБУ підтвердили удар по одному з ключових портів РФ на Балтиці

Служба безпеки України підтвердила ураження нафтотерміналу в Усть-Лузі Ленінградської області Росії вночі проти 25 березня.

В СБУ зазначили, що це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який Росія здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

«Сьогоднішня спецоперація – це символічний «подарунок» ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога», – сказав т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

У СБУ уточнили, що далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» подолали понад 900 кілометрів й «успішно відпрацювали по цілях».

«Внаслідок атаки уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою і нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області», – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету Росії.

Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці, кажуть у Службі безпеки: 23 березня безпілотники «успішно відпрацювали» по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі.

Раніше сьогодні губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що дрони вдарили по другому ключовому морському порту РФ на Балтиці, через який Москва здійснює експорт сирої нафти і нафтопродуктів.

«56 БпЛА ліквідовано над Ленінградською областю під час повітряної небезпеки. В Усть-Лузі у зоні порту триває локалізація загоряння. У Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – написав очільник області після 6:00 за Києвом.

Це вже друга цього тижня атака дронів на російський нафтоекспорт через балтійські порти, де сировину завантажують у тому числі і на судна так званого тіньового флоту. 23 березня під ударом опинився порт Приморськ, який був уражений українськими безпілотниками. Там було уражено кілька резервуарів із нафтопродуктами, повідомлень про те, що пожежу вдалося загасити, російська сторона ще не оприлюднювала.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ 25 березня заявив, що українські військові вночі під час повітряної атаки в Ленінградській області РФ уразили на Виборзському суднобудівному заводі військовий корабель.

«За попередньою інформацією, це патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля», – вказано в повідомленні.

Порт Усть-Луга розташований у Лузькій губі на південному березі Фінської затоки. Він уже зазнавав атак у 2024 і 2025 роках.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.