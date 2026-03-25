Українські військові уразили на Балтиці бойовий криголам «Пурга» – Генштаб ЗСУ

Українські військові в ніч на 25 березня під час повітряної атаки в Ленінградській області РФ уразили на Виборзському суднобудівному заводі військовий корабель, повідомив опівдні Генеральний штаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, це патрульний криголам «Пурга» проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ. Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля», – вказано в повідомленні.

У Генштабі наразі не інформували про ураження інших об’єктів, хоча, за повідомленням місцевої влади, дрони вдарили також по Усть-Лузі – другому ключовому морському порту РФ на Балтиці, через який Москва здійснює експорт сирої нафти і нафтопродуктів. Раніше цього тижня був атакований інший важливий порт РФ на Балтиці – Приморськ.