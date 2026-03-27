Пожежа на нафтовому терміналі в російському Приморську посилилася – супутникове фото

Пожежа на нафтовому терміналі у портовому місті Приморськ Ленінградської області Росії набрала нової сили – про це свідчить супутникове фото Planet Labs, яке отримав проєкт Радіо Свобода «Схеми».

Посилення пожежі фіксують після повторної атаки безпілотників на порт вночі проти 27 березня. Пожежа триває вже п’яту добу.

Раніше 27 березня українські телеграм-канали повідомили, що безпілотники Сил оборони знову атакували Ленінградську область Росії – вночі, за повідомленнями, було здійснено «повторне одночасне ураження» нафтоналивних портів Усть-Луга і Приморськ.





Офіційних повідомлень про нові удари по Приморську наразі не було. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко на початку доби 27 березня заявив, що порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ «продовжує ловити прильоти».

Супутниковий знімок підтвердив, що пожежа в порту Усть-Луга спалахнула вранці 27 березня з новою силою після чергового удару дронів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив 27 березня, що з 22 березня регіон «відбиває безпрецедентні атаки ворожих БПЛА».

26 березня видання Bloomberg повідомило, що цей нафтовий термінал почав відновлювати свою роботу. В підтвердження цієї інформації «Схеми» зафіксували на супутникових знімках нове судно, якого не було в порту Приморська ще 24 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



