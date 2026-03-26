Дрони атакували в Ленінградській області РФ завод КІНЕФ

У промисловій зоні Кірішського району Ленінградської області РФ унаслідок атаки безпілотників є пошкодження, повідомив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, сили ППО збили 21 дрон над регіоном, ніхто не постраждав.

Дрозденко не уточнив, який об'єкт став ціллю атаки. Українські телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+ пишуть, що атаковане підприємство «Кірішінафтооргсинтез» (КІНЕФ). Стверджується, що горять резервувари з нафтою, проте підтвердження цієї інформації наразі немає. Про атаку на завод із посиланням на місцевих жителів також повідомляє видання Astra.

«Кірішінафтооргсинтез» (КІНЕФ) входить до групи «Сургутнафтогаз». Підприємство випускає бензин, дизпаливо, авіаційний гас, мазут, сірчану кислоту, бітум, парафін та ароматичні вуглеводні. У 2024 році обсяг переробки на заводі становив 17,5 мільйона тонн, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Підприємство вже зазнавало атак безпілотників у березні 2024 року, а також у березні, вересні та жовтні 2025 року. Торік у вересні та жовтні через пошкодження встановлення первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 завод, який є основним постачальником нафтопродуктів для Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей, припиняв роботу.

За даними Reuters, щонайменше 40% потужностей Росії з експорту нафти виведено з ладу внаслідок атак, захоплення танкерів та зупинення роботи нафтопроводу «Дружба». Цього місяця Україна атакувала три найбільші західні порти Росії – Новоросійськ, Приморськ та Усть-Лугу.



