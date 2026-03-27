Українські удари створюють «найсерйознішу загрозу» експорту російської нафти з початку війни

Кілька днів атак українських безпілотників на порти та нафтопереробні заводи в Ленінградській області Росії і аналітики почали говорити про «найсерйознішу загрозу» для експорту російської нафти з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як так? Які підстави так говорити?

Починаючи з 23 березня з атаки безпілотника на балтійський порт Приморськ, атаки продовжилися через два дні ударами по іншому ключовому терміналу експорту нафти в Усть-Лузі, а 26 березня були спрямовані на один з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кіришському районі.

Українські безпілотники третьої ночі поспіль атакували Ленінградську область Росії: українські телеграм-канали «КіберБорошно» і Exilenova+ стверджують, що вночі було здійснено «повторне одночасне ураження» нафтоналивних портів Усть-Луга і Приморськ.

Українська армія днями вже атакувала ці два порти, удари підтвердили у Генштабі ЗСУ. Атаку в ніч проти 27 березня в Києві поки що не коментували.

Супутниковий знімок підтвердив, що пожежа в порту Усть-Луга спалахнула вранці 27 березня з новою силою після чергового удару дронів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко постійно коментує атаки у своєму Telegram-каналі, документуючи пожежі та «пошкодження в промисловій зоні» Кіришського району в передостанньому інциденті.

Незалежні аналітики припускають, що Україна завдала серйозного удару по експорту російської нафти в той час, коли Росія прагнула скористатися перевагами зростання світових цін на нафту та скасування санкцій США через війну з Іраном.

«Це найсерйозніша загроза експорту російської нафти та нафтопродуктів з початку війни», – заявив енергетичний аналітик Борис Аронштейн Радіо Свобода 26 березня.

«Продуманість, масштаб і спрямованість атак, а також час їхнього здійснення – все це разом призвело до ефекту, якого я особисто не можу пригадати за понад чотири роки війни», – додав він.

Серйозні збої

Аналіз Reuters від 25 березня, перед двома останніми ударами, оцінював, що 40 відсотків експортних потужностей Росії було зупинено, описуючи це як «найсерйозніші збої в постачанні нафти в сучасній історії Росії».

Аронштейн сказав, що ця цифра буде ближчою до 50 відсотків.

Оцінки враховують не лише збитки від ударів на півночі Росії, але й скорочення експортних перевезень через інші маршрути, такі як чорноморський порт Новоросійськ та нафтопровод «Дружба» через Україну, а також перебої, спричинені захопленням російських танкерів з так званого «тіньового флоту».

За даними української влади, «Дружба» не працює з моменту пошкодження під час російської атаки в січні. Вона використовувалася для постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

За останні місяці було захоплено низку російських танкерів «тіньового флоту».

25 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що кораблі Королівського флоту тепер також будуть захоплювати їх після перехоплень Сполученими Штатами, Францією, Фінляндією, Швецією та Естонією.

«Нам слід ще наполегливіше боротися з тіньовим флотом», – сказав Стармер на дипломатичній зустрічі в Гельсінкі. У відеозверненні на тій самій зустрічі президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни конфіскувати нафту з російських танкерів.

Інші танкери зазнали атак українських безпілотників у Чорному морі. 26 березня стався новий інцидент, коли танкер, що перевозив російську сиру нафту, був атакований морським безпілотником у водах поблизу Стамбула.

«Повідомляється про вибух у машинному відділенні судна під іноземним прапором, що експлуатується Туреччиною та нещодавно вийшло з Росії. Ми підозрюємо, що вибух був спричинений безпілотним підводним апаратом», – заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу місцевому телеканалу 24TV.

Довгострокова шкода?

Незрозуміло, як довго нещодавня серія атак у Ленінградській області виведе з ладу інфраструктуру експорту російської нафти з цього місця.

«Наскільки нам відомо, в обох портах серйозно пошкоджено самі термінали та, перш за все, нафтобази. Кілька з них горіли як у Приморську, так і в Усть-Лузі», – сказав військовий аналітик Ян Матвєєв Радіо Свобода.

«Головне питання полягає в тому, наскільки сильно пошкоджена портова інфраструктура для перевалки нафти та нафтопродуктів… Якщо саме обладнання було пошкоджено, це може призвести до серйозної паузи в завантаженні нафти та палива», – додав він.

Підказкою щодо тривалості впливу цих атак можуть бути аналогічні українські удари в інших місцях. У листопаді військові безпілотники вразили нафтоналивний комплекс біля узбережжя Новоросійська. Лише наприкінці січня повноцінна робота була відновлена.

Цього місяця в Новоросійську знову спостерігалося зниження обсягів завантаження після удару українського безпілотника по нафтоперекачувальній станції, яка обслуговує порт.

Українські удари також завдали ударів по нафтових цілях у Каспійському морі.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ не завантажували нафту протягом останніх п'яти днів.

«Хоча Росія раніше відновлювала пошкоджені нафтопереробні заводи протягом тижнів, кампанія України з повторних ударів безпілотників навмисно уповільнила терміни відновлення», – сказав аналітик CREA Ісаак Леві Радіо Свобода.

«Нафтопереробні заводи зазнавали повторних ударів під час ремонту або перезапуску, часто з циклами два-три тижні, що тримало ключові об'єкти в недоступному стані та перетворювало планове технічне обслуговування на тривалі перебої», – додав він.

Яка вигода від високих цін на нафту?

Дані CREA показують 20-відсоткове збільшення щоденних доходів Росії від нафти протягом 25 днів після початку американо-ізраїльської війни з Іраном порівняно із середнім показником у лютому. Російські танкери тепер розвантажують нафту та готові до нових поставок, сказав Леві.

Виступаючи з енергетичних питань у Москві 26 березня, віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак безпосередньо не обговорював ступінь, до якої експорт нафти країни постраждав від українських ударів та захоплення суден.

Однак він наголосив, що Росія має «різноманітні маршрути» для експорту нафти, згадавши трубопровід Східний Сибір-Тихий океан та трубопровід Сковородіно-Мохе, які постачають нафту до Китаю.

«У нас є ці резервні веріанти і ми їх використовуватимемо», – додав він.

Китай також є основним імпортером російської нафти, що перевозиться морем, але його можливості поглинати величезні нові обсяги обмежені. Країна вже кілька місяців накопичує запаси нафти, а також у водах біля китайських портів у Жовтому морі простоюють танкери, завантажені як російською, так і іранською сирою нафтою.

Деякі аналітики ставлять під сумнів, наскільки Росія може загалом виграти від високих цін на нафту.

«Приблизно 5 мільярдів доларів на місяць, несподіваний прибуток від нафти, спричинений війною, насправді є не більш ніж пластиром для бюджетного дефіциту, який досяг 40 мільярдів доларів лише у січні-лютому», – написала Агата Демаре в аналізі для Європейської ради з закордонних справ 24 березня.

«Після понад 12 років санкцій нафтова інфраструктура Москви занепадає, маючи лише 300 000 барелів вільних потужностей на день – цього ледве достатньо, щоб компенсувати 10-15 мільйонів барелів на день, втрачених в експорті з країн Перської затоки. Без жодної впевненості в тому, що війна затягнеться, російські нафтові компанії навряд чи збільшать інвестиції найближчим часом. Удари українських безпілотників, які зараз сягають аж Каспійського моря, лише посилюють напругу», – додала вона.