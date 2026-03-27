Безпілотники знову атакували Ленінградську область Росії. Пожежа в порту Усть-Луга посилилася

Українські безпілотники третьої ночі поспіль атакували Ленінградську область Росії: українські телеграм-канали «КіберБорошно» і Exilenova+ стверджують, що вночі було здійснено «повторне одночасне ураження» нафтоналивних портів Усть-Луга і Приморськ.

Українська армія днями вже атакувала ці два порти, удари підтвердили у Генштабі ЗСУ. Атаку в ніч проти 27 березня в Києві поки що не коментували.

Супутниковий знімок підтвердив, що пожежа в порту Усть-Луга спалахнула вранці 27 березня з новою силою після чергового удару дронів.

Міноборони Росії відзвітувало про 85 збитих українських безпілотників у ніч проти 27 березня над вісьмома регіонами, окупованим Кримом й акваторією Чорного моря.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що над регіоном збили 36 дронів.

У петербурзькому аеропорту «Пулково» скасували 28 рейсів, понад 50 затримуються. Декілька літаків переспрямували на запасні аеродроми.

Тим часом, губернатор Вологодської області РФсГеоргій Філімонов повідомив, що у «результаті атаки БпЛА на промисловому майданчику в Череповці зафіксовано вісім прильотів».

У наступному повідомленні він написав, що «над череповецьким промисловим майданчиком збито 10 БпЛА». За його словами, пошкоджень інфраструктури немає, ніхто не постраждав.

Українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ із посиланням на місцевих жителів повідомили, що ціллю атаки було АТ «Апатит».

На сайті підприємства вказано, що це найбільший у Європі виробник фосфорних добрив, фосфорної і сірчаної кислот, а також один з лідерів в Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку й аміачної селітри.

Місцеві жителі у соціальних мережах підтверджують, що чули вибухи у районі хімзаводу. Також вони скаржаться на відсутність сповіщень про атаку дронів: у місті не було сирени, нікому не надходили повідомлення.

Російське видання Astra з посиланням на свій OSINT-аналіз також стверджує, що ціллю атаки було і підприємство «Северсталь». Один із дронів, ймовірно, потрапив у доменний цех підприємства, це випливає з відео, знятого очевидцем приблизно за два кілометри від місця пожежі.

За даними Reuters, щонайменше 40 відсотків потужностей Росії з експорту нафти було виведено з ладу внаслідок атак українських безпілотників, захоплення танкерів і припинення роботи нафтопроводу «Дружба». Це еквівалентно приблизно двом мільйонам барелів на добу.