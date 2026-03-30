У Фінляндії заявили, що не вимагають від України призупинити атаки на нафтовий сектор РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна не вимагає від України призупинити або зменшити атаки на нафтовий сектор Росії.

«Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни тут не опинялися в небезпеці», – сказала Валтонен в коментарі виданню Yle.

Вона додала, що Україні дозволено захищатися, Гельсінкі не висувають вимог до неї «щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії».

Президент Володимир Зеленський 30березня заявив, що після початку енергетичної кризи у світі Київ отримав сигнали «від деяких партнерів щодо зменшення наших відповідей по нафтовому, енергетичному сектору РФ». Він не уточнив, про які країни йдеться.

Зеленський наголосив, що Україна не завдаватиме ударів по російській енергетиці, якщо Росія не битиме по українській.

Міністерство оборони країни повідомило 29 березня про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом військові заявили, що відстежили ціль та ідентифікували одну з вищезгаданих цілей як український безпілотник АН-196 на південь від Коуволи. Пілот не застосував вогонь для збиття, щоб уникнути супутніх збитків.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.

Також повідомлялось, що дрони з України недавно падали в Литві й Латвії.