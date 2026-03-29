Щонайменше один з дронів, які впали у Фінляндії, є українським – військові

Повітряні сили Фінляндії зберігають підвищену готовність до охорони повітряного простору «у зв’язку з подіями поблизу», заявляє командування Повітряних сил країни 29 березня.

За твердженням військових, це пов’язано з діями українських безпілотників поблизу Фінляндії.

Зокрема, Повітряні сили спостерігали рух безпілотників до фінських територіальних вод зранку 29 березня:

«Повітряні сили відстежили ціль та о 8:45 ранку ідентифікували одну з вищезгаданих цілей як український безпілотник АН-196 на південь від Коуволи. Пілот не застосував вогонь для збиття, щоб уникнути супутніх збитків. Безпілотник впав на землю на північ від Коуволи. Поліція оточила район».

Читайте також: Два безпілотники залетіли в повітряний простір Фінляндії, триває розслідування – Міноборони

Фінське видання Yle навело слова прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, за якими походження дронів розслідується, але, ймовірно, вони українські.

Київ наразі не коментував ці заяви.

Раніше Міністерство оборони країни повідомило про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.