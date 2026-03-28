Країни Балтії закликали НАТО посилити протиповітряну оборону після нещодавніх інцидентів з БпЛА

Латвія, Литва та Естонія закликали НАТО посилити протиповітряну оборону, зокрема протидію безпілотним літальним апаратам. Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій 27 березня на сайті міністерства оборони Латвії.

Вона опублікована після того, як цього тижня кілька іноземних безпілотних літальних апаратів перетнули повітряний простір НАТО в країнах Балтії та вдарили по їхній території.



У заяві зазначається, що, хоча місія НАТО «Східний вартовий» продемонструвала свою цінність, зусилля НАТО щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотникам, необхідно прискорити, зокрема, слід терміново посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення.

«Поточна присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії повинна бути збережена та додатково посилена для протидії всім повітряним загрозам, включаючи безпілотні літальні апарати», – вважають представники Латвії, Литви та Естонії.



Країни Балтії зауважують, що нещодавні інциденти з дронами ще раз підкреслюють актуальність їхньої заявки на фінансування ЄС, доступне в рамках ініціативи «Європейські оборонні проекти спільного інтересу» (EDPCIs).



«Ми наголошуємо на необхідності значного збільшення та цільового фінансування оборони ЄС у довгостроковій перспективі, зокрема для зміцнення східного кордону за допомогою таких ініціатив, як «Східний фланговий контроль» та «Європейська ініціатива щодо захисту від безпілотників», – заявили міністри Латвії, Литви та Естонії, зауважуючи, що вони інвестують щонайменше 5% ВВП в оборону.

У ніч проти 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого об’єкта, який впав у озеро поблизу села Лавис. Попередньо, йдеться про безпілотник. Як повідомили представники литовської армії, «радари не зафіксували об’єкта, який міг перетнути повітряний простір країни».

Через кілька днів, у ніч проти 25 березня, на територію Естонії та Латвії з боку Росії залетіли безпілотники. Дрон, який залетів до Латвії, вибухнув. Постраждалих не було. Одна з версій полягає в тому, що безпілотник був українським. У ніч на середу українські дрони атакували російську Ленінградську область, що межує з Естонією та Латвією.



