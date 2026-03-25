В Естонію та Латвію в ніч на 25 березня залетіли безпілотники

На територію Естонії та Латвії в ніч проти 25 березня з боку Росії залетіли безпілотники. Дрон, який залетів до Латвії, вибухнув. Постраждалих не було. Влада розслідує те, що сталося. Одна з версій полягає в тому, що безпілотник був українським. У ніч на середу українські дрони атакували російську Ленінградську область, що межує з Естонією та Латвією.

Латвійські Повітряні сили близько другої години ночі зафіксували вхід іноземного безпілотного літального апарату до повітряного простору Латвії з боку Росії, повідомляє Delfi. Безпілотник вибухнув у Краславському районі неподалік кордону з Росією. На місці виявлено його уламки. Цивільній інфраструктурі збитків не завдано.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня заявила, що «на перший погляд схоже, що безпілотник, який упав у Латвії, міг бути українським». Вона зазначила, що Україна напередодні ввечері зазнала однієї з найбільших російських атак, і підкреслила, що Україна завдає ударів у відповідь, що може відчуватися і в Латвії, яка межує з Росією. Подібний інцидент із безпілотником, за її словами, стався і в Естонії.

Там, за даними влади, безпілотник врізався у трубу Аувереської електростанції. Ушкодження незначні, станція продовжила роботу. Влада зазначила, що дрон залетів із боку Росії, проте не поклали на Москву відповідальність за інцидент. «За наявною на цей момент інформацією, дрон не спрямовували до Естонії», – сказала генеральна прокурорка Астрід Азі. Зі слів естонських представників також випливає, що дрон міг бути українським.

У ніч проти 25 березня дрони атакували порт Усть-Луга, а також місто Виборг у Ленінградській області. Офіційно в Києві поки що не підтверджували ці удари. За час повномасштабної війни Росії проти України на території країн Балтії кілька разів падали безпілотники. Про цілеспрямовані атаки влада не заявляла.