У Литві пролунав вибух: в озеро впав безпілотник – військові

У ніч проти 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого об’єкта, який впав у озеро поблизу села Лавис.

За попередніми даними, йдеться про безпілотник. На місці інциденту триває збір уламків, зокрема вже виявлено двигун внутрішнього згоряння.

Як повідомили представники литовської армії, «радари не зафіксували об’єкта, який міг перетнути повітряний простір країни». Водночас остаточні висновки мають надати результати розслідування.

За словами представника військових, майора Гінтаутас Цюніс, «характер пошкоджень на озері свідчить про вибух».

«Отвір дуже схожий на той, що утворюється внаслідок вибуху, тому можна припустити, що це міг бути дрон», – зазначив він.

За попередньою інформацією, об’єкт міг перетнути кордон Литви перед падінням, однак ці дані ще перевіряються. Походження об’єкта наразі невідоме, однак, за словами військових, він міг прилетіти з території Білорусь, з огляду на близькість кордону.

Раніше, у вересні 2025 року, країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.