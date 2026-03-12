Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування щодо режиму Лукашенка за позовом Литви

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду завершив попередні розслідування у справах під назвою «Ситуація у Венесуелі II» та «Ситуація в Литві/Білорусі», обидві з яких були передані державами-учасницями Римського статуту.

«Після ретельної фактичної та правової оцінки прокурор ухвалив окремі рішення у цих двох ситуаціях щодо того, чи є достатні підстави вважати, що злочини, що підпадають під юрисдикцію суду, були або скоєні – правовий стандарт, необхідний для порушення розслідування», – написав Міжнародний кримінальний суд.

Прокурори розглянули всі матеріали та висновки, подані йому під час кожного попереднього розслідування.

У справі щодо ситуації в Литві та Білорусі офіс розпочав розслідування, оскільки дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що злочини згідно з Римським статутом були скоєні, принаймні частково, на території Литовської Республіки.

З 30 вересня 2024 року офіс прокурора проводить попереднє розслідування за скаргою Литви. Литва звернулася з проханням про розслідування ймовірних злочинів проти людяності, скоєних у Республіці Білорусь, яка не є державою-учасницею МКС, заявивши, що деякі елементи ймовірних злочинів були скоєні на території Литви, держави-учасниці.

«Є достатні підстави вважати, що примусові дії, які призвели до депортацій, були чітким курсом поведінки проти реальних або уявних опонентів білоруського уряду відповідно до державної політики або на її підтримку. Палата дійшла висновку, що ймовірні злочини, скоєні владою, були заохочені або схвалені на найвищому рівні», – вказано у визначенні МКС.

Суд також пише, що є достатні підстави вважати, що ці злочини були скоєні в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення, враховуючи їхній масштаб, кількість жертв та організований характер дій.

Нове розслідування включає злочини проти людяності, такі як депортація та переслідування шляхом депортації будь-якої конкретної групи чи колективу з політичних мотивів, імовірно скоєні білоруською владою.