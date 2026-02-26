Литва, Латвія та Польща координуватимуть протидію гібридним атакам РФ і Білорусі – спільна заява

Голови урядів Литви, Латвії та Польщі підписали спільну заяву про зміцнення співпраці у сфері безпеки зовнішнього кордону Європейського Союзу та реагування на гібридні атаки Росії та Білорусі.

«Учасники зобов’язуються зміцнювати співпрацю з питань безпеки кордонів, а також ефективно запобігати та боротися з незаконною та інструментальною міграцією, контрабандою товарів та іншими формами організованої злочинності, а також гібридними загрозами на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, зокрема на суші, на морі та в повітряному просторі. Ця співпраця розвиватиметься в рамках наявної правової бази на двосторонньому рівні та в рамках ЄС», – зазначається у спільній заяві, оприлюдненій 25 лютого.

Країни домовилися зміцнити контакти на рівні радників прем’єр-міністрів з питань національної безпеки, а також створити спеціальні канали для обміну інформацією.

Литва, Латвія та Польща з 2021 року стикаються з міграційною кризою, спровокованою Росією та Білоруссю, а нещодавно – з порушеннями повітряного простору повітряними кулями, що перевозили тютюнову контрабанду. Крім того, в Латвії та Польщі неодноразово виявляли російські безпілотники, які Росія використовувала для бомбардувань України.

Нещодавно стало відомо, що в Білорусі розгорнуті ретрансляційні системи, які збільшили можливості російської армії завдавати ударів по північних регіонах України – від Київської області до Волині. Деякі удари, зокрема по енергетичних об'єктах та залізниці, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.



