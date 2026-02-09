У Польщі військові знову виявили об’єкти, схожі на повітряні кулі

У Польщі заявили, що в ніч з 8 на 9 лютого військові радіолокаційні системи виявили об’єкти, схожі на повітряні кулі, що входили у повітряний простір країни.

Як повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі, об’єкти постійно ідентифікувалися та контролювалися, ситуація була повністю контрольованою та не становила загрози безпеці повітряного руху чи безпеці громадян Польщі.

Це не перший випадок подібного перетину повітряного простору Польщі з боку Білорусі. Про такі ж випадки неодноразово повідомляла Литва, яка у грудні оголосила про надзвичайний стан через «гібридну атаку Білорусі».

Польська поліція 17 січня заявила, що неідентифіковані об’єкти, найімовірніше, повітряні кулі для контрабанди, проникли в польський повітряний простір з Білорусі. Польські правоохоронці виявили їхні залишки разом із незаконними сигаретами на північному сході Польщі.

У Польщі раніше повідомили, що не планують запроваджувати режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю слідом за Литвою, а міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський заявляв, що «ситуація на польсько-білоруському кордоні поліпшилася за останні тижні».