Німеччина: Бундестаг дозволив залучати військових до протидії дронам

Німецький Бундестаг 26 лютого ухвалив зміни до Закону про повітряну безпеку, спрямовані на посилення оборони від безпілотників.

Згідно з повідомленням німецького парламенту, директива посилює оборонні можливості проти гібридних атак безпілотних літальних апаратів на критично важливу інфраструктуру та аеропорти. Зокрема, німецькі військові уповноважені підтримувати місцеву владу та поліцейських, «збиваючи дрони, якщо це необхідно для запобігання особливо серйозній катастрофі».

Також, додає пресслужба, оновлений закон має на меті посилити протидію актам саботажу в аеропортах.

Агентство dpa зазначає, що поправка прямо означає можливість для німецької армії за потреби застосовувати збройну силу для оборони від дронів. Таке регулювання є необхідним, оскільки конституція Німеччини встановлює вузькі обмеження на внутрішнє розгортання збройних сил країни в мирний час.

Читайте також: Литва, Латвія та Польща координуватимуть протидію гібридним атакам РФ і Білорусі – спільна заява

Водночас, навіть з урахуванням змін, зброя повинна застосовуватися лише в крайньому випадку, якщо дрон може бути «використаний проти людського життя або проти критично важливого об’єкта».

Поправка також посилює покарання для демонстрантів, які перешкоджають повітряному руху, блокуючи злітно-посадкові смуги.

Такі дії кліматичних активістів раніше вважалися проступком, а в майбутньому вони будуть класифікуватися як кримінальний злочин. Замість штрафів та відшкодування збитків засудженим у майбутньому загрожуватиме кілька років ув’язнення.

У листопаді 2025 року агентство Reuters повідомило з посиланням на представника розвідки повідомило, що в жовтні Німеччина зафіксувала найбільшу кількість спостережень дронів над військовими базами, причому дедалі більше уваги приділяється військово-морським об’єктам.