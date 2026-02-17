Росія посилює гібридні загрози навколо Швеції – військова розвідка

Росія активізувала свою діяльність щодо гібридних загроз і, схоже, готова йти на більші ризики в районі навколо Швеції, заявив керівник шведської військової розвідки.



«Росія в деяких випадках активізувала дії та збільшила свою присутність – і, можливо, з більшою схильністю до ризику – поблизу нас», – сказав AFP Томас Нільссон, керівник Служби військової розвідки та безпеки Швеції (MUST).

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн констатувала, що проти Європи триває гібридна війна.

«По всьому нашому Союзу підводні кабелі були перерізані, аеропорти та логістичні вузли паралізовані кібератаками, а вибори є мішенню зловмисних кампаній впливу. Це послідовна та ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб вивести з рівноваги наших громадян, випробувати нашу рішучість, розділити наш Союз та послабити нашу підтримку України», – заявила президентка Єврокомісії.

У 2024 році у Службі безпеки країни заявляли, що Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки.



