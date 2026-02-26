Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова

Влада Німеччини розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомила прокуратура Кельна німецьким медіа DW та DPA.

У прокуратурі відмовилися розкрити подробиці справи, оскільки «йдеться про процедуру екстрадиції за міжнародною участю, що триває». До якої країни можуть екстрадувати підозрюваного, прокуратура також не уточнила.

Напередодні поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова. Це сталося у Німеччині.

Ексзаступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року.

З грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.