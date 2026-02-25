Поліція: у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Як повідомляє пресслужба поліції, іспанські агенти вирушили до Хайнсберга, де відбувся арешт, у співпраці з групою спецоперацій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.

Зазначається, що розслідування наразі показує, що заарештований чоловік є особою, яка здійснила постріли біля школи в Посуело-де-Аларкон (Мадрид).

Іспанські правоохоронці інформують, що було видано Європейський ордер на арешт та Європейський ордер на розслідування для обшуку місця проживання затриманого.

Ексзаступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року.

З грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.



