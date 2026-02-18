ЗМІ: Німеччина прагне зміцнити свою зовнішню розвідку, надаючи їй нові повноваження

Німеччина прагне зміцнити свою зовнішню розвідку, надаючи їй нові повноваження та готуючись до потенційного розриву з Сполученими Штатами, повідомляє 17 лютого видання Politico.

«Ми хочемо продовжувати тісну співпрацю з американцями», – сказав Politico Марк Генріхманн, голова спеціального комітету в Бундестазі Німеччини, який контролює розвідувальні служби країни. – «Але якщо президент (США), ким би він не був, вирішить у майбутньому діяти самостійно, без європейців… тоді ми повинні мати змогу стояти на власних ногах».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче посилити та розблокувати службу зовнішньої розвідки країни, надавши їй набагато ширші повноваження для здійснення актів шкідництва, проведення наступальних кібероперацій та більш агресивного здійснення шпигунства.

Чинні законодавчі обмеження щодо діяльності служби більше не є виправданими, особливо з огляду на зростання загрози російських диверсій, кажуть німецькі чиновники.

Представник канцлера Торстен Фрай, відповідальний за реформу розвідки, заявив, що у разі нападів на Німеччину недостатньо буде просто спостерігати, потрібно «мати можливість захистити себе».

Внаслідок слабкості розвідки Німеччини країна значною мірою покладається на таємну діяльність США для зупинення запланованих нападів. США, наприклад, попереджали про російську змову з метою вбивства генерального директора Rheinmetall, пишуть журналісти.

За даними Politico, німецькі чиновники були вражені, коли Вашингтон тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними з Україною у березні минулого року, щоб чинити тиск на Київ під час мирних переговорів з Росією. Кілька місяців потому Мерц пообіцяв значно збільшити можливості BND.

План Берліна щодо зміцнення своєї розвідки з’являється на тлі дедалі більшої стурбованості німецьких та інших європейських лідерів щодо того, що президент США Дональд Трамп може вжити заходів для припинення обміну американською розвідувальною інформацією, на який значною мірою покладається Європа, або використати цю залежність як важіль впливу.

Німецькі лідери вважають, що ця потреба особливо актуальна в їхній країні, де служба зовнішньої розвідки, або BND, набагато більше законодавчо обмежена, ніж розвідувальні агентства в інших країнах. Ці обмеження випливають із навмисних заходів захисту, запроваджених після Другої світової війни, щоб запобігти повторенню зловживань, скоєних нацистським шпигунським апаратом. Але ці обмеження мали побічний ефект – зробили Німеччину особливо залежною від США у зборі розвідувальних даних, і це зараз розглядається як потенційна небезпека.

Німецька BND була заснована в 1956 році з правовими обмеженнями, спрямованими на запобігання повторенню зловживань, скоєних нацистським гестапо та СС – на той час багато її агентів були колишніми нацистами.