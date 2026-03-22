Аеропорт Вільнюса знову зупиняв роботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі

Аеропорт Вільнюса вночі 22 березня зупиняв роботу. Причиною стали радіолокаційні позначки, типові для повітряних куль із контрабандними сигаретами, запущених з території Білорусі.

Це вже четвертий інцидент цього року. Попередній стався в ніч на 15 березня.

19 березня спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул заявив в інтерв'ю Reuters, що він доніс до Олександра Лукашенка занепокоєння Литви під час багатогодинних переговорів у Мінську.

Вторгнення повітряних куль із контрабандними сигаретами з Білорусі до Литви восени та на початку грудня 2025 року призвело до неодноразового закриття Вільнюського аеропорту, розташованого поблизу кордону. Литва відповіла майже повним закриттям кордону з Білоруссю з 29 жовтня до 19 листопада.

9 грудня 2025 року уряд Литви оголосив надзвичайний стан через «гібридну атаку з боку Білорусі». Рішення було ухвалене «через загрозу національній безпеці держави та небезпеку для життя та здоров’я людей, а також майна та (або) навколишнього середовища, яка створюється запуском повітряних кульок із контрабандою на територію Литви з Білорусі».