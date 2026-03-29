Два безпілотники залетіли в повітряний простір Фінляндії, триває розслідування – Міноборони

Вранці 29 березня в повітряному просторі Фінляндії помітили два летючих об’єкти, повідомило Міністерство оборони країни 29 березня.

Повітряні сили Фінляндії здійснили розвідувальну місію із застосуванням винищувача, уточнило відомство.

«За поточною інформацією, один безпілотник упав на землю на північ від Коуволи, а інший – на схід від Коуволи. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування», – йдеться в заяві.

Міністр оборони Антті Хаккянен заявив, що Гельсінкі «дуже серйозно» ставиться до цього інциденту.

«Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування інцидентів триває, і більше інформації буде надано після її підтвердження», – йдеться в його коментарі.

Міноборони додає, що армія країни розслідує цей випадок спільно з іншими органами влади. Походження дронів наразі не уточнюють.

Латвія, Литва та Естонія 28 березня закликали НАТО посилити протиповітряну оборону, зокрема протидію безпілотним літальним апаратам. Це сталося після того, як на тижні перед тим кілька іноземних безпілотних літальних апаратів перетнули повітряний простір НАТО в країнах Балтії та вдарили по їхній території.

У ніч проти 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого об’єкта, який впав у озеро поблизу села Лавис. Попередньо, йдеться про безпілотник. Як повідомили представники литовської армії, «радари не зафіксували об’єкта, який міг перетнути повітряний простір країни».

Через кілька днів, у ніч проти 25 березня, на територію Естонії та Латвії з боку Росії залетіли безпілотники. Дрон, який залетів до Латвії, вибухнув. Постраждалих не було. Одна з версій полягає в тому, що безпілотник був українським. У ніч на середу українські дрони атакували російську Ленінградську область, що межує з Естонією та Латвією.



