Асоціація операторів РФ: за рік видача багаторазових шенгенських віз росіянам скоротилася на 90%

Водночас кількість звернень громадян Росії по шенгенські візи збільшилася порівняно з 2025 роком

Кількість багаторазових шенгенських віз, виданих громадянам Росії, за перші місяці 2026 року скоротилася на 90% порівняно з таким же періодом 2025 року – такі дані наводить Асоціація туроператорів Росії, передає канал «Настоящее время».

Насамперед це пов’язано з ухваленим у листопаді минулого року рішенням Європейської комісії про обмеження видачі російським громадянам шенгенських багаторазових віз. Такі візи раніше видавалися на тривалі терміни (до кількох років) і давали право в’їжджати до Шенгенської зони необмежену кількість разів (за умови дотримання ліміту перебування в ній).

Тепер з туристичними цілями отримати таку візу фактично неможливо, проте низка країн, найбільш популярних у російських туристів, зокрема, Італія, Франція, Іспанія та Греція, почали видавати деяким прохачам дворазові візи з довгим коридором для в’їзду.

Водночас кількість звернень громадян Росії по шенгенські візи збільшилася порівняно з 2025 роком: за даними PAC Group, удвічі збільшилася кількість запитів на отримання віз до Іспанії та Франції, на 30-40% – до Італії, на 10% – до Греції та Угорщини. Строки розгляду візових заяв суттєво зросли порівняно з періодом до 2022 року: візи Італії чи Франції оформлюються понад місяць. Найшвидше – до двох тижнів – можна оформити візу Греції.

При цьому вже як мінімум у 11 європейських країнах в'’їзд росіянам із небіометричними («п’ятирічними») закордонними паспортами заборонений. Таке рішення ухвалила влада Фінляндії, Німеччини, Данії, Ісландії, Латвії, Литві, Румунії, Франції, Чехії, Естонії та Польщі.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії. Низка країн, зокрема, країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, перестали видавати громадянам Росії туристичні візи повністю.

