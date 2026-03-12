Франція надала гуманітарні візи родині Москальових – авторці антивоєнного малюнка та її батькові

Франція видала гуманітарні візи Олексію Москальову та його доньці Марії, вони вже прибули до Парижа. Про це повідомили «Эхо» та «Новая газета Европа».

Москальов став об’єктом уваги силовиків після того, як у квітні 2022 року Марія намалювала на уроці у школі антивоєнний малюнок. На ньому було зображено жінку з українським прапором, яка закриває собою дитину від російських ракет. На малюнку були написи «Слава Україні!» та «Ні війні!» Директорка школи написала заяву до поліції.

Після цього щодо Москальова склали протокол про «дискредитацію» армії та оштрафували, а згодом порушили кримінальну справу. У березні 2023 року його засудили до двох років колонії, а в жовтні 2024 року він вийшов на волю.

Після звільнення Москальови виїхали до Вірменії. Вони звернулися до правозахисної організації inTransit по допомогу в отриманні німецької гуманітарної візи. За словами правозахисників, можливість її оформлення ускладнювалася тим, що Москальову довго не видавали закордонний паспорт Росії.

«Попри зусилля німецького МЗС щодо прискореного розгляду кейсу Москальових, Німеччина перестала розглядати заявки з травня 2025 року, а з серпня де-факто було заморожено процедуру німецьких гуманітарних віз по параграфу 22.2 в цілому», – розповів координатор inTransit.

Наприкінці грудня 2025 року Машу Москальову, за даними видання «Новая газета Европа», стали розшукувати органи опіки в Росії, а через її антивоєнний телеграм-канал був ризик порушення справи про «дискредитацію» армії вже проти неї самої.

Після цього Москальови попросили inTransit подати документи до французького МЗС. У лютому їхній запит було схвалено і 10 березня сім’я отримала документи.

«Вони долетіли до Парижа. Ми дуже раді, і дякуємо МЗС Німеччини, яке доклало всіх можливих зусиль, щоб надати Москальовим захист. І МЗС Франції, за захист у цьому випадку і в принципі - за те, що вони продовжують надавати підтримку росіянам, яких політично переслідують. Це особливо цінно на тлі закриття аналогічних програм в інших країнах», – зазначив координатор inTransit.