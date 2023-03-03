Суд у Росії відправив під домашній арешт батька-одинака, дочка якого намалювала антивоєнний малюнок

Суд у місті Єфремові Тульської області Росії 2 березня відправив під домашній арешт до 27 березня Олексія Москальова – батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо».

За словами адвоката Володимира Білієнка, чоловік відмовився визнати провину під час слідчих дій.

«Його зараз відвезуть додому, а завтра (3 березня – ред.) зранку (зараз пізно) додому привезуть Машу, вони житимуть разом», – розповів захисник виданню «Новая газета. Европа».

Москальова затримали 1 березня, він проходить підозрюваним у справі про так звану повторну дискредитацію армії Росії.

27 лютого «Спектр» та «ОВД-Инфо» випустили великий матеріал про родину Москальових. 54-річний Олексій виховує дочку сам. У квітні 2022 року дівчинка намалювала антивоєнний малюнок. Після цього з Машею провели бесіду співробітники ФСБ, а на її батька склали адміністративний протокол про «дискредитацію» російської армії, знайшовши в його соцмережах антивоєнні пости та коментарі.

Після цього Олексій Москальов забрав дочку зі школи. У грудні 2022 року до родини прийшли з обшуком співробітники ФСБ та поліції. Вони вилучили всі заощадження Москальових. Після обшуку Олексія забрали на допит до ФСБ, а його дочку відвезли до притулку. Проти батька порушили кримінальну справу щодо «дискредитації» армії, скоєної повторно. Запобіжний захід йому не обирали. Наступного дня він забрав Машу з притулку та поїхав із нею з міста.

Олексій Москальов раніше побоювався, що якщо його увʼязнять у кримінальній справі, його дочка може опинитися в притулку, оскільки інші родичі не заберуть її до себе.