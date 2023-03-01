У Росії затримали батька-одинака, дочка якого намалювала антивоєнний малюнок. Дитина може опинитися в притулку

Російська поліція затримала жителя міста Єфремов у Тульській області Олексія Москальова, чия дочка навесні 2022 року намалювала антивоєнний малюнок на уроці малювання. Про це повідомляють видання «Спектр», політик Марина Литвинович та муніципальна депутатка з Єфремова Ольга Подольська.

Дочка чоловіка Маша залишилася сама вдома. Поліція провела обшук у неї та її батька, пише «Спектр». Також, за інформацією видання, поліцейські приїжджали до волонтерки, яка підтримує родину Москальових.

27 лютого «Спектр» та «ОВД-Инфо» випустили великий матеріал про родину Москальових. 54-річний Олексій виховує дочку сам. У квітні 2022 року дівчинка намалювала антивоєнний малюнок. Після цього з Машею провели бесіду співробітники ФСБ, а на її батька склали адміністративний протокол про «дискредитацію» російської армії, знайшовши в його соцмережах антивоєнні пости та коментарі.

Після цього Олексій Москальов забрав дочку зі школи. У грудні 2022 року до родини прийшли з обшуком співробітники ФСБ та поліції. Вони вилучили всі заощадження Москальових. Після обшуку Олексія забрали на допит до ФСБ, а його дочку відвезли до притулку. Проти батька порушили кримінальну справу щодо «дискредитації» армії, скоєної повторно. Запобіжний захід йому не обирали. Наступного дня він забрав Машу з притулку та поїхав із нею з міста.

Олексій Москальов раніше побоювався, що якщо його увʼязнять у кримінальній справі, його дочка може опинитися в притулку, оскільки інші родичі не заберуть її до себе.

Також із Росії повідомляють про затримання десятикласника, який кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату. 16-річний підліток, який навчається в одній із гімназій Петербурга, зробив це в місті Кіровську Ленінградської області (розташоване за 42 кілометри від Петербурга місто-супутник). Пляшка розбилася, але загоряння не сталося. Охоронець військкомату викликав силовиків, які затримали підозрюваного.