Засуджений за антивоєнний малюнок дочки росіянин, який втік з-під домашнього арешту, затриманий у Мінську

Жителя Тульської області Росії Олексія Москальова, дочка якого Марія намалювала антивоєнний малюнок, після чого суд засудив його до двох років колонії, затримали в Мінську після того, як він утік з-під домашнього арешту. Про це повідомляє видання SOTA з посиланням на свої джерела. Ймовірно, спецслужбам вдалося вирахувати місце перебування Москальова, як тільки він увімкнув мобільний телефон.

Адвокат Москальова Дмитро Захватов не зміг точно підтвердити затримання свого підзахисного, але зазначив, що «за непрямими даними, все так і є». Захватов додав, що телефон Москальова зараз не відповідає.

Навесні минулого року дочка Олексія Москальова, 12-річна Марія, намалювала на уроці жінку, яка стоїть біля прапора України та загороджує дитину від ракет, які летять з боку Росії. Вчителька малювання розповіла про це директорці школи, та звернулася до поліції. У квартирі Москальових пройшов обшук.

У соцмережах батька, який сам виховує дочку, поліція знайшла коментарі на підтримку України, а також карикатури на президента Росії Володимира Путіна.

Після цього на Олексія Москальова спочатку склали протокол за статтею адміністративного кодексу про «дискредитацію» російської армії, оштрафувавши на 32 тисячі рублів, а потім порушили й кримінальну справу за тим самим звинуваченням. Москальова помістили під домашній арешт, а його дочку відправили до реабілітаційного центру для неповнолітніх. У притулку в дівчинки відібрали мобільний телефон, не дозволяючи спілкуватися з батьком та не допускаючи до неї правозахисників і волонтерів.

12 березня комісія у справах неповнолітніх міста Єфремов Тульської області подала до суду позов про обмеження Москальова у батьківських правах. Такий же позов подано проти матері Маші, яка не живе із сім’єю.

28 березня Єфремовський районний суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму. Підсудний на засіданні не був присутній, оскільки, за словами представника суду, за день до цього втік з-під домашнього арешту.

У середу ЗМІ опублікували листа Маші Москальової, який вона написала з притулку. У ньому вона наголошує, що любить батька, називає його своїм героєм, закликає не здаватися і висловлює надію на швидку зустріч. Окремо дівчинка вказує, що не хоче писати про своє здоров’я і настрій, щоб не засмучувати тата.