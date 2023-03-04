Росія: влада просить обмежити права батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок

Російські органи соціального захисту просять обмежити у батьківських правах Олексія Москальова – батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Комісія у справах неповнолітніх також попросила обмежити батьківські права матері дівчинки. Позов був поданий у січні, повідомляє РБК.

Москальов та його неповнолітня дочка Марія живуть у місті Єфремов Тульської області. Батько виховує одну дочку. Він проходить у справі про так звану повторну дискредитацію російської армії. Суд відправив його під домашній арешт. На час перебування батька в ізоляторі тимчасового тримання до суду його дочку відвезли до соціального центру.

Захист вважав, що обраний запобіжний захід дозволить Москальову забрати дочку з притулку, але співробітники не збираються цього робити.

Голова міської комісії у справах неповнолітніх Світлана Давидова розповіла РБК, що родина Москальових є на «профілактичному обліку сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі». За словами Давидової, батько школярки двічі притягувався до адміністративної відповідальності, а мати жила окремо та не цікавилася життям дитини.

Адвокат Москальова Володимир Білієнко у розмові з РБК зазначив, що йому не повідомляли про позов. У коментарі виданню «Комерсант» захисник розповів, що, згідно з ухвалою суду, контактувати з батьком школярки можуть лише адвокат, слідчий і люди, що живуть у квартирі, – тобто тільки дочка.

Білієнко також звернув увагу, що живе в Липецьку і не може доставляти Москальову продукти, а слідчий цим не займатиметься. Якщо їжу доставлятимуть сусіди чи друзі, це може бути визнано порушенням домашнього арешту, Москальова зможуть повернути до СІЗО.

Адвокат надіслав скарги до Генпрокуратури та омбудсмена Тетяни Москалькової про порушення прав батька та дочки. Школярка має конституційне право проживати з батьком, уточнив Білієнко.

Наприкінці минулого року проти Москальова порушили кримінальну справу про так звану дискредитацію російської армії через пост у соцмережі «Однокласники».

У поле зору поліції житель Єфремова потрапив після того, як його викликали до школи через малюнок дочки.

Школярка намалювала жінку, яка стоїть біля прапора України та закриває собою дитину від ракет, які летять із боку Росії. Вчителька малювання розповіла про малюнок директорці навчального закладу, яка звернулася до поліції.

Наприкінці грудня проти Москальова порушили кримінальну справу за кримінальною статтею про дискредитацію російської армії через антивоєнний пост в «Однокласниках». Батькові школярки загрожує до трьох років колонії.