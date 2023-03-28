Росія: батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до 2 років колонії

У російській Тульській області Єфремовський районний суд засудив до двох років колонії загального режиму Олексія Москальова – батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок.

Москальова визнали винним у так званій повторній дискредитації армії.

Підсудний на засіданні не був присутнім. Представниця суду заявила, що Москальов втік із-під домашнього арешту.

Житель міста Єфремов Олексій Москальов самостійно виховує дочку Машу. У квітні 2022 року дівчинка намалювала антивоєнний малюнок на уроці в школі. Після цього з нею провели бесіду співробітники ФСБ, а щодо її батька склали адміністративний протокол про «дискредитацію» російської армії, знайшовши в його соцмережах антивоєнні пости та коментарі.

Після цього Москальов забрав дочку зі школи. У грудні 2022 року до сімʼї прийшли з обшуком співробітники ФСБ та поліції. Вони вилучили всі заощадження Москальових. Проти батька порушили кримінальну справу про «дискредитацію» армії, вчинену повторно. Запобіжний захід йому не обирали. Батько та дочка разом поїхали з міста.

1 березня стало відомо, що Москальова затримали поліцейські, а його дочку відправили до притулку. Наступного дня суд відправив батька під домашній арешт до 27 березня. 3 березня органи опіки мали привезти Машу додому, але не стали цього робити.