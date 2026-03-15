Україна ініціювала заборону на в’їзд до ЄС і застосування санкцій щодо майже 130 російських командирів – Зеленський

Україна ініціювала заборону на в’їзд до Євросоюзу та застосування санкцій щодо майже 130 російських командирів, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Офісу президента.

«Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн Європейського Союзу та запровадження санкцій щодо майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців. Відповідний документ із їхніми персональними даними, а також інформацією про близько 300 їхніх родичів наша країна вже передала до Євросоюзу», – зазначили в ОП.

За словами Зеленського, Україна бере участь у спільній із Євросоюзом роботі і її лідерство «тут справді дуже важливе».

«Треба працювати над тим, щоб усі, хто бере участь у війні проти України, не мали права вʼїжджати до країн Європейського Союзу. Ми бачимо, що Європа готова підтримати, і я вдячний партнерам за це», – наголосив Зеленський.

Йдеться про інформацію з персональними даними – датами народження та номерами документів кожного з них. У списку – російські військові з підрозділів дальньої авіації, військово-морських сил та ракетних військ наземного базування. Вони брали участь у ракетних ударах по українських містах і громадах та у вбивствах мирного населення, уточнили в ОП.

Раніше, 15 березня, стало відомо, що Україна запровадила санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні, йдеться у відповідному указі президента Володимира Зеленського.

Відомо, що під санкції потратили 10 російських паралімпійців, які брали участь у Росії проти України. За інформацією пресслужби Офісу президента, до санкційного пакета проти ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанія, яка причетна до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії «Комета» (їх виявлять у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих бойових припасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста).



