Євросоюз продовжив до вересня персональні санкції проти Росії

Рада Євросоюзу ще на шість місяців – до 15 вересня – продовжила санкції щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.



До санкційного списку входять близько 2600 фізичних та юридичних осіб. Згідно з повідомленням, з нього було виключено п’ятьох померлих людей. Крім того, Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції щодо двох осіб. Як повідомляє DW, йдеться про нідерландського нафтотрейдера Нільса Трооста і дочку глави «Транснефти» Майю Болотову.



Санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до списку.

Раніше Радіо Свобода з посиланням на кількох людей, знайомих із цим питанням, але не уповноважених говорити публічно, писало, що Братислава активізувала спроби домогтися виключення з санкційного списку Усманова та російсько-ізраїльського олігарха Михайла Фрідмана – як це вже було під час попереднього обговорення й продовження санкцій у вересні 2025 року.

Крім того, Будапешт намагається домогтися виключення зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.



Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії проти України, ЄС значно розширив санкції проти Росії з метою значного послаблення економічної бази Росії, позбавлення її критично важливих технологій та ринків, а також значного обмеження її можливостей вести війну.

Як зазначено в тексті, підтриманому 25 главами держав або урядів на засіданні Європейської Ради 18 грудня 2025 року, ЄС підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.



У пресрелізі Ради ЄС додається, що Євросоюз залишається рішучим підтримувати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо миру.