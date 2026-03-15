Україна запровадила санкції проти російських паралімпійців і осіб, які обслуговують ВПК РФ

Україна запровадила санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні, йдеться у відповідному указі президента Володимира Зеленського.

Відомо, що під санкції потратили 10 російських паралімпійців, які брали участь у Росії проти України.

За інформацією пресслужби Офісу президента, до санкційного пакета проти ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанія, яка причетна до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії «Комета» (їх виявлять у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих бойових припасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста).

Також до списку потрапили підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу «Орєшнік».

До переліку включили й компанії та громадян Ірану, причетних до виготовлення іранських дронів і ракет, які застосовують не тільки проти України, а й на Близькому Сході.

«Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій», – зазначив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції застосовані також щодо іранських інструкторів, які готували російських операторів «Шахедів», які потім атакували територію України.

Раніше, 18 лютого, Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння Росії у збройній агресії проти України.



