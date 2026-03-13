Вісім країн Європи закликали ЄС заборонити в’їзд колишнім російським військовим – Науседа

Лідери низки європейських країн звернулися до керівництва Європейського Союзу із закликом заборонити в’їзд громадянам Росії, які були учасниками бойових дій, повідомив президент Литви Ґітанас Науседа 13 березня.

За його словами, він, а також лідери Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Німеччини, Румунії та Швеції звернулися до президента Європейської Ради Антоніу Кошти та голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн щодо «загрози, яку становлять колишні російські комбатанти».

«Ми вважаємо, що одним із найсерйозніших та найбільш постійних ризиків є потенційне переміщення колишніх та чинних російських комбатантів до Шенгенської зони. Будь-який в’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх держав-членів ЄС», – вважає Науседа.

Відтак президент Литви закликав до термінових рішучих і скоординованих дії для запобігання «негативним наслідкам».

Естонія 5 березня запровадила довічну заборону на в’їзд до країни для близько 1500 російських військових, які брали участь у війні проти України, і закликає Євросоюз доєднатися.

Естонія також просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС. Її коротко обговорили під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі 29 січня.

За даними Таллінна, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 1,5 мільйона громадян Росії взяли участь у бойових діях. Йдеться як про солдатів регулярних збройних сил Росії, так і про підконтрольні формування, зокрема групу «Вагнера». Із них, за оцінками, приблизно 640 тисяч досі безпосередньо залучені до бойових операцій. Це означає, що майже мільйон колишніх бійців потенційно можуть потрапити під обмеження з боку ЄС.

В Україні підтримують таку ініціативу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що, по-перше, це рішення було б на користь довгострокової національної безпеки європейських країн і захисту їхніх громадян від «російських бандитів», по-друге, встановило б ціну за участь у вторгненні в Україну.