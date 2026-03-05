Естонія довічно заборонила в’їзд для 1500 російських військових

Естонія запровадила довічну заборону на в’їзд до країни для близько 1500 російських військових, які брали участь у війні проти України, і закликає Євросоюз доєднатися. Про це, прибуваючи на зустріч міністрів юстиції і внутрішніх справ ЄС у Брюсселі, заявив естонський міністр Ігор Таро, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

За його словами, Естонія пропонує обговорити такі обмеження на рівні Європейського Союзу – довічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони для всіх колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

«Таких людей є сотні тисяч – вони навчаються вбивати, руйнувати, робити жахливі речі. І ми не хочемо, щоб вони приїжджали до Європи, тому що вони стануть дуже корисними інструментами для організованої злочинності», – сказав міністр.

За його словами, Європа вже стикалася з подібною ситуацією у 1990-х роках, коли активізувалася російська мафія.

«Будуть замахи, будуть війни між бандами, будуть вибухи і вбивства невинних людей, і на вулицях буде кров, якщо ми не відреагуємо», – сказав Таро.

Він зазначив, що Естонія отримала відповідні списки у співпраці з українською стороною й перевірила ідентифікаційні дані осіб. Після цього для 1500 людей було запроваджено довічну заборону на в’їзд.

Міністр додав, що Таллінн закликає інші країни ЄС підтримати цю ініціативу, оскільки йдеться не лише про безпеку Естонії, а про безпеку всієї Європи.

Естонія просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС. Її коротко обговорили під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі 29 січня.

За даними Таллінна, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 1,5 мільйона громадян Росії взяли участь у бойових діях. Йдеться як про солдатів регулярних збройних сил Росії, так і про підконтрольні формування, зокрема групу «Вагнера». Із них, за оцінками, приблизно 640 тисяч досі безпосередньо залучені до бойових операцій. Це означає, що майже мільйон колишніх бійців потенційно можуть потрапити під обмеження з боку ЄС.

В Україні підтримують таку ініціативу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що, по-перше, це рішення було б на користь довгострокової національної безпеки європейських країн і захисту їхніх громадян від «російських бандитів». «По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи», – додав Сибіга.