Сибіга підтримав ідею заборонити росіянам, які воювали проти України, в’їзд до ЄС

Андрій Сибіга вказав на те, що Естонія, яка запропонувала цей крок, вже запровадила відповідні рішення на національному рівні, «довівши, що механізм працює»
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 лютого закликав заборонити в’їзд до Європейського Союзу громадянам Росії, які брали участь у війні проти України.

За його словами, по-перше, це рішення було б на користь довгострокової національної безпеки європейських країн та захисту їхніх громадян від «російських бандитів».

«По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи», – додав Сибіга.

Міністр вказав на те, що Естонія, яка запропонувала цей крок, вже запровадила відповідні рішення на національному рівні, «довівши, що механізм працює»:

«Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи».

Естонія просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС. Її коротко обговорили під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі 29 січня.

