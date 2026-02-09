Сибіга підтримав ідею заборонити росіянам, які воювали проти України, в’їзд до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 лютого закликав заборонити в’їзд до Європейського Союзу громадянам Росії, які брали участь у війні проти України.

За його словами, по-перше, це рішення було б на користь довгострокової національної безпеки європейських країн та захисту їхніх громадян від «російських бандитів».

«По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи», – додав Сибіга.

Міністр вказав на те, що Естонія, яка запропонувала цей крок, вже запровадила відповідні рішення на національному рівні, «довівши, що механізм працює»:

«Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи».

Естонія просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС. Її коротко обговорили під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Брюсселі 29 січня.