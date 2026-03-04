Кая Каллас готова говорити з Росією від імені ЄС – попри ордер на її арешт в РФ

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас готова представити блок за потенційним столом переговорів із Росією – попри виданий Москвою ордер на арешт верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Про це Каллас сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи можливість прямого діалогу між Євросоюзом і Росією.

«Звісно, це один із моїх посадових обов’язків. Очевидно, що я готова це зробити (вступити в переговори з Росією – ред.), якщо буде необхідно. Але наразі ми ще не на тому етапі. Питання полягає в іншому – які вимоги ми висуватимемо», – наголосила Каллас.

Коментуючи можливу перспективу прямого діалогу між Росією і Євросоюзом, посадовиця зауважила, що особа потенційного учасника переговорів є менш важливою, ніж зміст діалогу.

«Для мене найважливіше, щоб ми обговорили й погодили, про що саме говоритимемо з росіянами, коли опинимося за столом переговорів. Не так важливо, хто саме буде цією людиною. Важливо, що саме вона говоритиме і які вимоги висуватиме», – наголосила Каллас.

Одним із вдалих прикладів того, чому Європа має бути присутньою на переговорах, верховна представниця ЄС із закордонних справ вважає дискусії довкола майбутнього членства України.

«Це не можуть вирішувати американці чи росіяни. Очевидно, що місце України – в Європі, а вступ до Європейського Союзу є найсильнішою гарантією безпеки. Ми про це дуже чітко говоримо. Тож нам також потрібно виконати свою «домашню роботу», але водночас і Україна має проводити реформи», – відповіла провідна дипломатка на запитання Радіо Свобода щодо бажання Володимира Зеленського вказати чітку дату вступу України до ЄС в потенційній мирній угоді. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн давала зрозуміти, що це не є реалістичним.









Міністерство внутрішніх справ Росії в лютому 2024 року оголосило в розшук тодішню прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас. За даними російських медіа, слідчі органи РФ не опублікували інформацію щодо деталей порушення справи, але зазначили, що Каллас розшукують за статтею Кримінального кодексу Росії.

Журналісти вважають, що ймовірним приводом для кримінального переслідування Каллас в Росії може бути ініціатива щодо знесення в Естонії радянських пам’ятників. У листопаді 2022 року робоча група з радянських пам’ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’ятників на території країни.