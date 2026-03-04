«Жалюгідні сльози» Кремля: навіщо Путін лякає підривом «Турецького потоку» під час розмов про мир?

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито має інформацію про можливий підрив газопроводів «Турецький потік» і «Блакитний потік» у Чорному морі. Він пов’язав це зі спробами зірвати переговорний процес.

Що це за об’єкти і наскільки вони важливі для російської газової інфраструктури?

Чи можливі там підриви?

Чому Путін згадав переговори та яке місце Криму в цьому процесі?

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії ведуча Олена Бадюк поговорила з Василем Яблонським, завідувачем кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктором історичних наук, і Михайлом Гончаром, експертом з міжнародних енергетичних відносин і питань безпеки, президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

За словами російського президента, на трубопроводах «Турецький потік» і «Блакитний потік», що проходять дном Чорного моря, ймовірно, готуються диверсії. Про це Путін розповів на засіданні колегії ФСБ. Не називаючи конкретних сторін, він заявив, що нібито хтось намагається «влаштувати провокацію», щоб «зламати» те, що було досягнуто на переговорному треку.

Путін додав, що противникам ніяк не вдається завдати Росії стратегічної поразки, хоча їм цього дуже хочеться.

«Білий шум»

Доктор історичних наук Василь Яблонський вважає, що Володимиру Путіну зараз невигідно обговорювати реальні умови завершення війни, тому він такою заявою формує альтернативний порядок денний.

«Йому (Путіну – ред.), очевидно, зараз невигідно говорити про якісь реальні речі на переговорах. Він говоритиме про те, що всі йому заважають, він готовий до переговорів, але на його умовах, а Україна там і якась Європа виступають проти», – сказав Василь Яблонський.

Яблонський звертає увагу на заяви Путіна про те, що Росії нібито хочуть, але не можуть завдати стратегічної поразки. Експерт наголошує на суперечливості такої риторики на тлі попередніх тверджень Кремля про те, що Україна «недодержава».

Путіну потрібно створювати цей білий шум навколо України, підтверджувати тезу про «державу-терориста»

За його словами, Росія в інформаційному полі формує тези про «київський режим» і необхідність передати українські території під контроль Росії.

«Йому (Путіну – ред.) абсолютно нецікава правда, йому потрібно створювати цей білий шум навколо України, підтверджувати тезу про «державу-терориста», тезу про якусь хунту», – сказав Василь Яблонський.

Він також припускає, що подібні сигнали можуть бути адресовані не європейській аудиторії, а конкретним політичним фігурам у США. Оскільки, за його словами, більшість європейців у подібні заяви не повірять.

Про те, що Росія патрулює ті райони Чорного моря, де проходять газопроводи «Турецький потік» і «Блакитний потік», оскільки нібито є дані про їх можливий підрив, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв ще 2023 року. Україні руйнувати їх – це як вистрілити собі в ногу, упевнений Яблонський.

«Україна ніби не буде, попри все, виступати проти одного зі своїх союзників – Туреччини. Ми знаємо, там і будуються українські корвети, турецький ВПК працює на українську армію в тому числі», – сказав Василь Яблонський.

Перспективи миру

Говорячи про перспективи мирних переговорів, Яблонський пов’язує їх зі зміною ситуації на полі бою. За його оцінкою, без істотного військового тиску на Росію Кремль не буде зацікавлений у реальному діалозі.

«Для цього потрібні ракети, зброя і звільнення не 400 квадратних кілометрів, а 4 тисяч, 40 тисяч квадратних кілометрів. Тоді Путін піде на переговори. Зараз на переговори він не піде, я переконаний, зараз у нього в планах проводити активнішу мобілізацію, атакувати Україну під час літньої кампанії», – сказав Василь Яблонський.

«Лякати всіх підступами ворогів – це кремлівський стиль»

За даними російських ЗМІ, «Блакитний потік» призначений для постачання російського природного газу до Туреччини через Чорне море в обхід третіх держав. «Турецький потік» – експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Перша нитка газопроводу призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга – для країн Південної та Південно-Східної Європи.

Після 2022 року Росія фактично втратила основний європейський газовий ринок, говорить енергетичний експерт, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Те, що є сьогодні, виглядає як жалюгідні сльози

За його оцінкою, у найкращі роки Росія експортувала до Європейського Союзу 156 мільярдів кубічних метрів газу, а загальний експорт становив близько 203 мільярдів. Зараз, за його словами, йдеться про обсяги однієї нитки «Турецького потоку» – близько 16 мільярдів кубічних метрів.

«Те, що є сьогодні, ну, це виглядає як жалюгідні сльози», – сказав Михайло Гончар.

Він також зазначає, що «Газпром» опинився у складному фінансовому становищі після скорочення валютних надходжень з Європи. При цьому, каже експерт, пріоритет фінансування війни для Кремля зберігається, попри проблеми компанії.

Коментуючи заяви про можливі диверсії проти російської газової інфраструктури, Михайло Гончар вказує на повторюваність подібних сюжетів.

«Якщо ви подивитеся січень минулого року, було те саме. Теж Україна нібито намагалася атакувати не підводну інфраструктуру, а наземну компресорну станцію на Чорноморському узбережжі», – сказав Михайло Гончар.

Він згадує і публікації кінця 1990-х років про нібито підготовку диверсій проти «Блакитного потоку». За його словами, подібна риторика супроводжує російські проєкти десятиліттями. Тоді звинувачення були проти західних країн.

«Але ось це лякати всіх якимись, як би сказати, підступами ворогів, ну це кремлівський стиль. Тому тут нічого нового», – сказав Михайло Гончар.

Експерт вважає, що Москва намагається зберегти маршрути поставок, що залишилися, і водночас підтримувати тему можливого відновлення «Північних потоків», попри відсутність прогресу в цьому питанні.

Крим у порядку денному

Говорячи про Крим, Гончар наголошує, що тема Кримського півострова нікуди не зникала з порядку денного.

«Не потрібно вважати, що якщо про Крим зараз не згадували, то це там хтось його здав. Тобто він у порядку денному», – сказав Михайло Гончар.

На його думку, принцип територіальної цілісності України залишається незмінним для українського суспільства та влади. Експерт пов'язує початок російської агресії з анексією Криму і вважає, що звільнення півострова є гарантією завершення війни.