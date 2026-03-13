Мінсоцполітики: у ЄС тимчасовий захист мають близько 4,4 мільйона українців, триває робота щодо підтримки зв’язку з ними

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України заявили, що у країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом перебувають 4 мільйона 380 тисяч українців, триває робота над створенням інструментів для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном та підготовки до можливого повернення.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з європейськими інституціями та разом із міжнародними партнерами напрацьовуємо стратегічні рамки реагування на можливі зміни (потенційне завершення дії тимчасового захисту в березні 2027 року – ред.). Водночас для України принципово важливо, щоб до наших громадян у країнах ЄС ставилися з гідністю», – сказала заступниця міністра Ілона Гавронська.

Вона додала, що триває робота над створенням інструментів для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном. Зокрема, йдеться про розвиток мережі єдності, відкриття Центрів та просторів єдності, а також запуск цифрової платформи, яка забезпечить українцям за кордоном доступ до перевіреної інформації.

За даними статистичної служби Eurostat, на січень 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4 мільйона 380 тисяч українців, найбільше у Німеччині – 1 260 230 людей.



У Eurostat повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України – це на 14% менше порівняно з 2024 роком.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС уперше застосував директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців жити, працювати та отримувати соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Наразі цей режим продовжений до березня 2027 року.

Рекомендації Єврокомісії щодо завершення тимчасового захисту включають перехід українців до інших наявних національних та правових статусів. Це можуть бути дозволи на проживання на основі працевлаштування, освіти, досліджень тощо.

Країни Євросоюзу розпочали переговори щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист, яка наразі продовжена до березня 2027 року. Перше таке обговорення за участю спецпосланниці ЄС з питань українців Ілви Йогансон відбулося 5 березня на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ.



