ООН: посилення атак РФ на енергооб’єкти не спричинило зростання кількості людей, які виїжджали з України

Посилення взимку російських атак на енергетичну інфраструктуру України не спричинило зростання кількості людей, які залишають країну, заявила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».



«Ми відстежуємо ситуацію, також на кордонах. Щодня наші колеги та команди партнерів перебувають на 30 пунктах пропуску. Ми моніторимо як виїзд з України – і робимо це з 2022 року, – так і повернення. Ми не побачили зростання кількості людей, які залишають країну. Можливо, були деякі переміщення всередині України, але з того, що ми бачимо, це були тимчасові переміщення. Тобто під час дуже холодних тижнів люди могли поїхати до родичів, але потім поверталися», – зазначила вона.



Водночас, за словами представниці ООН, з листопада кількість виїздів за кордон не зросла, але структура причин змінилася.



«Загальна кількість людей, які виїжджають – ні, не зросла, але причини, чому вони виїжджають, більше пов’язані з енергетикою, ніж раніше, включно з водопостачанням, чого, наприклад, ми ніколи не бачили в 2024 році. Тож причини, пов’язані з водою та електронергією, згадуються частіше, і занепокоєння щодо водопостачання – це щось нове», – пояснила вона.

Щодо демографічних особливостей тих, хто виїжджає або є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), Кастель-Голлінгсворт зазначила, що чіткої домінуючої групи немає.



«Немає такого, що переважає одна група чи інша. Ми бачили у вересні–жовтні трохи більше молодих чоловіків, які виїжджали, після зміни закону в серпні, але це не продовжилося. Найчастіше це сім’ї, родини з одним дорослим, також з дітьми, вразливі люди та люди похилого віку», – додала вона.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.



