Шмигаль: дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, це дає можливість пом’якшити графіки відключень, повідомив віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей. Це дозволяє дати трохи легші графіки для бізнесу», – сказав він на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, найдешевшим і найшвидшим способом генерації є сонячні електростанції.

Шмигаль зазначив, що на початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням, спроможність України генерувати енергію номінально сягала 32 ГВт. За його даними, після всіх російських атак на сьогодні вціліло менше 10 ГВт генеруючої потужності.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.