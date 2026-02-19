Розвідка Британії проаналізувала удари РФ по Україні: енергетика залишиться ціллю

Росія значно збільшила щоденну кількість дронів, які запускає для ударів по Україні, у перші два тижні лютого, заявила 19 лютого розвідка Великої Британії, аналізуючи удари РФ по Україні і прогнозуючи, що ціллю цих атак надалі залишатиметься українська енергетика.

«У січні 2026 року Росія запустила близько 4400 безпілотників проти українських цілей. Це було помірне зменшення порівняно з приблизно 5100 БпЛА, які Росія запустила у грудні 2025 року, майже напевно через погіршення погодних умов у січні 2026 року. Щоденна кількість запусків значно зросла протягом перших двох тижнів лютого 2026 року, в середньому Росія проводила приблизно 190 запусків на день порівняно з приблизно 140 запусками на день у січні 2026 року», – зазначили в розвідці, додавши, що це сталося після короткої перерви в енергетичних ударах з 28 січня 2026 року по 2 лютого 2026 року.

За повідомленням, обидві сторони загалом дотримувалися цієї перерви, але Росія «негайно повернулася» до широкомасштабних ударів по енергетичному сектору України 3 лютого 2026 року.

«Критична інфраструктура, пов’язана з енергетикою, була головною ціллю Росії з початку жовтня 2025 року. Росія запустила понад 20 000 безпілотних літальних апаратів і понад 300 ракет, випущених її флотом далекобійних бомбардувальників, намагаючись систематично знищити електромережу й теплогенеруючі потужності України. Ця узгоджена кампанія також вплинула на водопостачання. Будь-яка пауза у використанні цих ракет дозволяє Росії створити свої запаси для майбутніх ударів, причому її головною ціллю майже напевно залишиться енергетична інфраструктура», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Британії.

У розвідці також вважають, що Росія може компенсувати будь-які прогалини у використанні далекобійних бомбардувальників, залучивши свій арсенал зброї для глибоких ударів. «Росія сильно покладалася для цієї мети на балістичні ракети малої дальності, які використовувалися у набагато більшій кількості під час цієї зимової ударної кампанії, ніж раніше під час війни», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.