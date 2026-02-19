Зеленський анонсував перебудову енергетичного забезпечення громад за підсумками зими

Президент Володимир Зеленський повідомив про щоденний селектор щодо енергетичної ситуації в регіонах 19 лютого.

Він уточнив, що умови є особливо складними в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині та Миколаївщині. Також учасники селектора звітували про ситуацію в Харкові та області, в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Зокрема, голова Запорізької області Іван Федоров доповів про роботи із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури на Запоріжжі.

Президент анонсував перебудову енергетичного забезпечення за підсумками цієї зими.

«На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні. Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України», – заявив він.

Зеленський повідомив про домовленість із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко про створення відповідного координаційного центру на урядовому рівні для систематизації реального досвіду громад.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



