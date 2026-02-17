У Чехії збирають кошти на генератори для України: кому гумор, а кому провокація

ПРАГА – Щоб допомогти Україні пережити холодну зиму, в Чехії волонтери збирають гроші на генератори. Вони наголошують, що роблять це попри те, що новий чеський уряд скорочує допомогу Києву. При цьому уряд теж відправляє генератори з державних резервів – на прифронтову Дніпропетровщину.

Мартін Оцкнехт – один із чеських волонтерів, представник організації Post Bellum. У звичайному житті він журналіст і філолог, а нині передає одній з київських лікарень потужний генератор.

«Цей – потужністю 630 кіловатів, він із міста Плзень у Чехії. Його передав анонімний донор – через благодійний фонд Еви Павлової, першої леді Чехії (дружини президента Петр Павел), – розповідає Мартін мережі «Настоящее Время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. – Вона домовилася з Оленою Зеленською, дружиною президента України, що через наш благодійний фонд ми доставимо його до Києва».

«Якби щось подібне трапилося із нами, нашими дітьми чи онуками, ми теж хотіли б, щоб нам простягнули руку допомоги. Тому сьогодні цю руку допомоги простягаємо ми», – заявила Ева Павлова.

15 лютого у фонді Post Bellum повідомили, що генератор вже працює у Київській дитячій клінічній лікарні №7, де медичну допомогу надають дітям, які отримали поранення від російських атак або страждають від переохолодження та інших хвороб, спричинених холодом.

Мартін каже, що благодійна організація, у якій він працює, за час повномасштабної війни, розпочатої Росією, привезла в Україну допомоги більш ніж на мільярд гривень – це понад 20 мільйонів доларів.

Україні допомагають багато відомих чеських підприємців. Серед них, наприклад, сімейний фонд загиблого мільярдера Петра Келлнера – в лютому фонд передав Україні 170 мільйонів крон (понад 8 мільйонів доларів).

«Пожертва призначена для допомоги найбільш уразливим групам українського цивільного населення, особливо дітям, хворим і людям похилого віку, – розповіла виконавча директорка фонду Тереза Бужкова в інтерв’ю виданню Seznam Zprávy. – Частина пожертви піде на закупівлю електрогенераторів і акумуляторів для українських лікарень, шкіл, багатоквартирних будинків та установ соціального забезпечення».

Ще один великий жертводавець – IT-мільйонер Іво Лукачович (власник головного чеського пошуковика Seznam та пов’язаних із ним ресурсів) – у 2025 році він пожертвував 4 мільйони євро на дрони для українських військових.

Наприкінці минулого року до влади в Чехії прийшов правопопулістський уряд Андрея Бабіша, який скоротив допомогу Україні. Чехія вирішила, що не варто підтримувати Україну напряму з державного бюджету й не виступає гарантом кредиту для Києва в рамках нового пакету допомоги ЄС.

Ці дії чеського уряду лише підштовхнули збори для України з боку простих жителів країни, кажуть волонтери. «Нам це дуже допомагає. Якщо наш новий прем’єр-міністр або голова парламенту Чехії кажуть щось проти України – люди надсилають нам гроші. Саме вони зараз наші фандрейзери», – зауважує Мартін Оцкнехт

Ще одна організація, яка в Чехії збирає допомогу для України, зокрема підтримує ЗСУ, називається Darek pro Putina – у перекладі з чеської «Подарунок для Путіна». Волонтери цього фонду купували для України навіть танки й гелікоптери.

А цієї зими, серед іншого, також збирають гроші на генератори. Деякі донори фонду створюють власні команди – і змагаються, хто збере більше. На другому місці зараз команда, названа ім’ям спікера чеського парламенту Томіо Окамури – він відомий своєю антиукраїнською риторикою, зокрема, політик наказав зняти український прапор з будівлі чеського парламенту.

«Це такий чеський жарт, гумор. Хтось вирішив зібрати багато грошей і зібрав багато грошей, але назвав свою команду «Томіо Окамура», бо хоче розлютити Томіо Окамуру, – пояснює член правління Darek pro Putina Ян Полак. – Людям це здалося смішним, тому ця команда й збирає більше».

Прессекретар Окамури заявила виданню Seznam Zprávy, що вважає використання імені політика для збору допомоги Україні «зловживанням» і «провокацією».

Ян Полак зі свого боку каже, що коли жителі Чехії бачать у новинах замерзаючий Київ – як російська армія знищує українську енергетику і як люди сидять без тепла й світла – збори зростають. Лише на генератори фонд зібрав понад 180 мільйонів крон (майже 9 мільйонів доларів). Перші генератори вже доставили до Києва.

Ян Полак розповідає, що фонд стежить за тим, як в Україні розподіляють зібрані чехами гроші – представники фонду самі їздять до України та контролюють, куди саме спрямовується допомога. На запитання, чому чехи вирішили допомагати країні, з якою вони навіть не мають спільного кордону, Мартін Оцкнехт із Post Bellum відповідає коротко: «Якби хтось напав на мою країну, я теж хотів би, щоб мені допомогли».