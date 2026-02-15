«Попереду кілька холодних днів» – Зеленський закликав реагувати на тривоги

Президент України Володимир Зеленський закликав співгромадян реагувати на повітряні тривоги під час хвилі похолодання, яка фіксуватиметься впродовж першої половини нового тижня.

«Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу. Ми у комунікації з усіма партнерами й переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну», – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 15 лютого.

Унаслідок серії російських повітряних ударів упродовж січня-лютого українська енергетична система зазнала масштабних руйнувань. У Києві після останнього удару 12 лютого без опалення були близько 2600 будинків, станом на вечір 15 лютого тепла не мають близько пів тисячі з них, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також через удари РФ складнішим для споживачів став графік відключення електрики – у багатьох домівках світло з’являлося лише кілька годин на добу.