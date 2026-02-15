Міськрада: через удар російським дроном по Запоріжжю пошкоджені приватні будинки

У ніч проти 15 лютого сили РФ атакували дроном Шевченківський район Запоріжжя, йдеться у повідомленні міської ради.

«Пошкоджено чотири будинки приватного сектору в Шевченківському районі через атаку ворога. Один із них зазнав суттєвих руйнувань, ще три – мають незначні пошкодження (вибиті вікна, ушкоджені покрівлі)», – зазначили у міськраді.

У відомстві кажуть, що до ліквідації наслідків залучили комунальні служби, підрозділи ДСНС, Національної поліції, а також спеціалістів районної адміністрації та департаменту соціального захисту населення міської ради.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.