Армія РФ вдарила авіабомбами по Запорізькому району, поранені двоє жінок – Федоров

У неділю, 15 лютого, сили РФ атакували Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Росіяни керованими авіабомбами ударили по Зарічному. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, виникла пожежа. Поранені 69-річна та 52-річна жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.