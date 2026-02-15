У Києві без опалення залишаються близько пів тисячі будинків – Кличко

Без опалення в Києві ще залишаються близько 500 будинків, які опинилися без теплопостачання внаслідок російського удару по інфраструктурі 12 лютого, повідомив увечері 15 лютого міський голова Віталій Кличко.

«Комунальники відновили подачу теплоносія вже в 2100 будинків (із 2600, які були без опалення). Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки», – відзначив мер Києва.

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва. У столиці через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера Віталія Кличка, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.