Голова КМВА: тривають роботи для перезапуску подачі опалення в будинки на Троєщині

Триває ліквідація наслідків російських атак, через які будинки в Деснянському районі Києва залишилися без опалення, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко увечері 14 лютого.

«Зараз робиться все, щоб перезапустити системи подачі теплоносія в будинки на Троєщині та прилеглих локаціях. На рівні кварталів фахівці працюють – щоб прослідкувати, чи вода в системі опалення доходить і провести спуск повітря», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Ткаченко зазначив, що київська влада вже подала фахівців, які ліквідовують наслідки, на отримання додаткових 20 тисяч гривень виплат від держави. Про це йшлося на штабі щодо ліквідації наслідків надзвичайної в енергетиці після російських обстрілів, яка відбулася сьогодні під керівництвом міністра енергетики Дениса Шмигаля.





За словами голови КМВА, він «принципово обережний» із цифрами щодо відновлених і заживлених обʼєктів:

«У нас складна зима, і протягом доби ситуація змінюється кардинально. Загроза російських обстрілів постійна, а всі залучені до ліквідації сконцентровані на відновленні».

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Києві через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



