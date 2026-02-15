У Києві за добу опалення відновили в 1500 багатоповерхівках – Кличко

За минулу добу в Києві відновили опалення ще у 1100 багатоповерхівках, повідомив мер столиці Віталій Кличко вранці 15 лютого.

«Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків). Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки», – зазначив мер Києва.

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Києві через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Читайте також: Шмигаль: прогнозується похолодання, всі служби в стані підвищеної готовності

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



